МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Нью-Инглэнд», «Канзас Сити» без Шапи в гостях у «Миннесоты», «Атланта» Миранчука сыграет с «Лос-Анджелесом» в ночь на понедельник

В МЛС пройдут очередные матчи.

В ночь на воскресенье «Интер Майами » Лионеля Месси примет «Нью-Инглэнд Революшн », «Канзас Сити» без дисквалифицированного Магомеда-Шапи Сулейманова сыграет в гостях с «Миннесотой».

В ночь на понедельник «Атланта Юнайтед » Алексея Миранчука встретится на выезде с «Лос-Анджелесом».

МЛС

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

