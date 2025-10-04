МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Нью-Инглэнд», «Канзас Сити» без Шапи в гостях у «Миннесоты», «Атланта» Миранчука сыграет с «Лос-Анджелесом» в ночь на понедельник
В МЛС пройдут очередные матчи.
В ночь на воскресенье «Интер Майами» Лионеля Месси примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Канзас Сити» без дисквалифицированного Магомеда-Шапи Сулейманова сыграет в гостях с «Миннесотой».
В ночь на понедельник «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука встретится на выезде с «Лос-Анджелесом».
МЛС
Регулярный чемпионат
4 октября 23:30, Chase Stadium
Не начался
5 октября 00:30, Allianz Field
Не начался
6 октября 01:00, BMO Stadium
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
