  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Нью-Инглэнд», «Канзас Сити» без Шапи в гостях у «Миннесоты», «Атланта» Миранчука сыграет с «Лос-Анджелесом» в ночь на понедельник
1

МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Нью-Инглэнд», «Канзас Сити» без Шапи в гостях у «Миннесоты», «Атланта» Миранчука сыграет с «Лос-Анджелесом» в ночь на понедельник

В МЛС пройдут очередные матчи.

В ночь на воскресенье «Интер Майами» Лионеля Месси примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Канзас Сити» без дисквалифицированного Магомеда-Шапи Сулейманова сыграет в гостях с «Миннесотой».

В ночь на понедельник «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука встретится на выезде с «Лос-Анджелесом».

МЛС

Регулярный чемпионат

МЛС. Регулярный чемпионат
4 октября 23:30, Chase Stadium
Интер Майами
Не начался
Нью-Инглэнд Революшн
МЛС. Регулярный чемпионат
5 октября 00:30, Allianz Field
Миннесота
Не начался
Спортинг Канзас Сити
МЛС. Регулярный чемпионат
6 октября 01:00, BMO Stadium
Лос-Анджелес
Не начался
Атланта Юнайтед

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

«Динамо» против «Локомотива». Угадаете результат?1983 голоса
Победа «Динамо»Динамо Москва
Ничьяпремьер-лига Россия
Победа «Локомотива»Локомотив
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoНью-Инглэнд Революшн
logoЛос-Анджелес
logoАтланта Юнайтед
logoИнтер Майами
logoАлексей Миранчук
logoМиннесота Юнайтед
logoЛионель Месси
logoКанзас-Сити
logoМЛС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Испании. «Реал» против «Вильярреала», «Валенсия» в гостях у «Жироны», «Барселона» сыграет с «Севильей» в воскресенье
173 минуты назад
Мостовой поздравил Каннаваро с назначением в сборную Узбекистана стихотворением: «Желаю ярких, красочных побед. От Мостового Фабио привет»
1726 минут назад
Тейлор Свифт упомянула «Реал» в песне Wi$h Li$t. Мадридцы отреагировали, опубликовав фото Тчуамени в наушниках
428 минут назад
«МЮ» может уволить Аморима в случае поражения от «Сандерленда» (Telegraph)
5943 минуты назад
ФСБ задержала в Самаре лидеров экстремистского объединения футбольных фанатов
1743 минуты назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Акрона», «Краснодар» примет «Ахмат», «Динамо» против «Локомотива», ЦСКА сыграет со «Спартаком» в воскресенье
6353 минуты назад
«Динамо» и «Локомотив» в РПЛ – ставьте на матч с фрибетом до 1500 рублей от БЕТСИТИ
58 минут назадРеклама
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Айнтрахта», «Байер» примет «Унион», «Боруссия» Дортмунд – «РБ Лейпциг»
5сегодня, 07:58
Чемпионат Англии. «Челси» против «Ливерпуля», «МЮ» примет «Сандерленд», «Арсенал» – «Вест Хэм», «Ман Сити» сыграет с «Брентфордом» в воскресенье
44сегодня, 05:10
Чемпионат Италии. «Интер» против «Кремонезе», «Ювентус» сыграет с «Миланом» в воскресенье
6сегодня, 07:22
Ко всем новостям
Последние новости
«Акрон» – «Зенит». Дзюба, Глушенков, Соболев играют. Онлайн-трансляция начнется в 13:00
48 минут назад
«Локомотиву» устно предлагали больше 30 млн евро за Батракова из Саудовской Аравии. Ульянов сказал: «Леха никуда не хочет ехать в этом году. Еще хочет поиграть за «Локомотив»
113 минут назад
«Краснодар» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
328 минут назад
Вратарь «Карабаха» Магомедалиев о двух победах в ЛЧ: «Народ Азербайджана заслуживает эту радость. В стране бум футбола!»
4сегодня, 07:57
Чемпионат Франции.«Мец» против «Марселя», «Монако» Головина сыграет с «Ниццей» в воскресенье, «ПСЖ» Сафонова – с «Лиллем»
2сегодня, 07:55
Первая лига. «Факел» примет «Волгу», «Урал» сыграет с «КАМАЗом» в понедельник
сегодня, 07:52
«Интер» – «Кремонезе». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 07:26
Де ла Фуэнте про «Золотой мяч»: «Дембеле – отличный футболист, но я бы предпочел, чтобы приз получил испанец»
6сегодня, 07:16
Чемпионат Турции. «Галатасарай» против «Бешикташа»
сегодня, 06:59
«Арсенал» – «Вест Хэм». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
4сегодня, 06:47