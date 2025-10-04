«Реал» выиграл 9 из 10 матчей сезона и проиграл «Атлетико» 2:5. Дальше – «Хетафе», «Ювентус» и «Барса»

«Реал» не смог победить только в одном матче сезона.

Команда Хаби Алонсо сегодня обыграла «Вильярреал» (3:1) в 8-м туре Ла Лиги.

Это была десятая игра мадридцев в текущем сезоне. Они одержали семь побед в чемпионате, две – в Лиге чемпионов. Единственное поражение – от «Атлетико» (2:5) в Примере.

19 октября «Реал» встретится с «Хетафе», 22-го – с «Ювентусом», 26-го – с «Барселоной».