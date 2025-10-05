Адиев о 0:2 с «Рубином»: «Когда обрывают игру судейскими свистками, больше нельзя создать. Три поражения «Крыльев» подряд в РПЛ? Это начало взлета»
Магомед Адиев недоволен судейством в матче «Крыльев Советов» с «Рубином» (0:2).
Игру 11-го тура РПЛ обслуживал арбитр Евгений Буланов.
— Один голевой момент за 90 минут. Не кажется ли это мало?
— Возможно, мало, возможно – много, но когда тебе обрывают игру судейскими свистками, наверное, больше мы и не можем создать.
— Хотелось бы, чтобы прокомментировали момент с первым голом — что случилось с обороной?
— А давайте прокомментируем второй [гол], когда с фолом отобрали мяч и нам забили.
— Третий матч подряд в чемпионате проигрываете. Это начало какого‑то кризиса?
— Это начало взлета, — сказал тренер «Крыльев Советов».
