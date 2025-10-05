  • Спортс
  Адиев о 0:2 с «Рубином»: «Когда обрывают игру судейскими свистками, больше нельзя создать. Три поражения «Крыльев» подряд в РПЛ? Это начало взлета»
Адиев о 0:2 с «Рубином»: «Когда обрывают игру судейскими свистками, больше нельзя создать. Три поражения «Крыльев» подряд в РПЛ? Это начало взлета»

Магомед Адиев недоволен судейством в матче «Крыльев Советов» с «Рубином» (0:2).

Игру 11-го тура РПЛ обслуживал арбитр Евгений Буланов.

— Один голевой момент за 90 минут. Не кажется ли это мало?

— Возможно, мало, возможно – много, но когда тебе обрывают игру судейскими свистками, наверное, больше мы и не можем создать.

— Хотелось бы, чтобы прокомментировали момент с первым голом — что случилось с обороной?

— А давайте прокомментируем второй [гол], когда с фолом отобрали мяч и нам забили.

— Третий матч подряд в чемпионате проигрываете. Это начало какого‑то кризиса?

— Это начало взлета, — сказал тренер «Крыльев Советов».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
