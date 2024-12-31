Станислав Черчесов: «Желаю всем спокойного неба, здоровья и достатка в новом году»

Станислав Черчесов поздравил болельщиков с наступающим 2025 годом.

«В новом году желаю всем спокойного неба, здоровья и достатка», – сказал главный тренер сборной Казахстана .

Черчесов ранее возглавлял «Спартак», «Ахмат», «Амкар», «Динамо», «Легию», сборную России, «Ференцварош».