Станислав Черчесов: «Желаю всем спокойного неба, здоровья и достатка в новом году»
Станислав Черчесов поздравил болельщиков с наступающим 2025 годом.
«В новом году желаю всем спокойного неба, здоровья и достатка», – сказал главный тренер сборной Казахстана.
Черчесов ранее возглавлял «Спартак», «Ахмат», «Амкар», «Динамо», «Легию», сборную России, «Ференцварош».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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