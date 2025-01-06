Черчесов о словах Федорищева про коррупцию в судействе: «Плюсов имиджу российского футбола это точно не добавляет. А насколько отрицательно скажется, покажет время»

Станислав Черчесов отреагировал на заявления о коррупции в российском судействе.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» команд Мир РПЛ.

– Как вы отнеслись к заявлению губернатора Самарской области?

– Читал его высказывания. Но я не имею никаких фактов.

– Сильно ли это бьет по имиджу российского футбола?

– Раз это вышло на всеобщее обозрение, плюсов точно не добавляет. А насколько отрицательно это скажется, покажет время, – сказал главный тренер сборной Казахстана.