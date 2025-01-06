Черчесов о словах Федорищева про коррупцию в судействе: «Плюсов имиджу российского футбола это точно не добавляет. А насколько отрицательно скажется, покажет время»
Станислав Черчесов отреагировал на заявления о коррупции в российском судействе.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» команд Мир РПЛ.
– Как вы отнеслись к заявлению губернатора Самарской области?
– Читал его высказывания. Но я не имею никаких фактов.
– Сильно ли это бьет по имиджу российского футбола?
– Раз это вышло на всеобщее обозрение, плюсов точно не добавляет. А насколько отрицательно это скажется, покажет время, – сказал главный тренер сборной Казахстана.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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