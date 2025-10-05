Винисиус о 3:1 с «Вильярреалом»: «Я провел отличный матч. Мы должны продолжать в том же духе, чтобы выиграть Ла Лигу»
Винисиус доволен своей игрой в матче с «Вильярреалом».
«Реал» одержал победу в матче 8-го тура Ла Лиги (3:1). Винисиус сделал дубль.
«Очень сложный матч, это команда, которая играет действительно хорошо. Очень рад победе здесь, на «Сантьяго Бернабеу», и тому, что смог провести отличный матч.
Я сыграл очень хорошо и хочу продолжать в том же духе – сохранять эту уверенность и становиться все лучше. Болельщики – это все для нас. Мы должны продолжать в том же духе, чтобы выиграть Ла Лигу.
После паузы нас ждут важные матчи, и нам нужна уверенность. Будем молиться, чтобы никто не получил травму в сборной», – сказал вингер «Реала» в эфире RMTV.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости