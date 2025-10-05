У Мбаппе ушиб голеностопа. Форвард «Реала» поедет в сборную Франции, скорее всего
Килиан Мбаппе получил повреждение в матче с «Вильярреалом» (3:1).
Журналист DAZN Серхио Киранте сообщил, что у форварда «Реала» ушиб голеностопа.
При этом Килиан «чувствует себя хорошо» и с высокой вероятностью поедет в сборную Франции, которой предстоит сыграть с Азербайджаном и Исландией в квалификации ЧМ-2026.
Мбаппе забил 9 голов в 8 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Подробно со статистикой лучшего бомбардира «Реала» можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости