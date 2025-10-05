У Мбаппе ушиб голеностопа. Форвард «Реала» поедет в сборную Франции, скорее всего

Килиан Мбаппе получил повреждение в матче с «Вильярреалом» (3:1).

Журналист DAZN Серхио Киранте сообщил, что у форварда «Реала» ушиб голеностопа.

При этом Килиан «чувствует себя хорошо» и с высокой вероятностью поедет в сборную Франции , которой предстоит сыграть с Азербайджаном и Исландией в квалификации ЧМ-2026.

Мбаппе забил 9 голов в 8 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Подробно со статистикой лучшего бомбардира «Реала » можно ознакомиться здесь .