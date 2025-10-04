Слот о трех поражениях «Ливерпуля» подряд: «Дело в соперниках. У «Челси» дома всегда сложно, с «Галатасараем» у нас был выход один на один перед пенальти, гол «Пэлас» – в конце добавленного времени»

Арне Слот после трех поражений подряд указал на силу соперников.

«Во-первых, дело в оппозиции. В прошлом сезоне мы тоже проиграли «Челси », на «Стэмфорд Бридж» всегда тяжело. Мы были очень близки к тому, чтобы добиться результата. Все решили детали.

В матче с «Галатасараем » у нас был выход один на один, а потом соперник заработал пенальти. От «Кристал Пэлас » мы пропустили в самом конце добавленного времени. А сегодня нам снова забили гол, который мог оказаться в любых воротах», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».