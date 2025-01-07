  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черчесов встретился с новым главой КФФ Омаровым: «Подвели итоги 2024-го, я изложил стратегию на 2025-й. Вопрос об отставке вообще не поднимался»
9

Черчесов встретился с новым главой КФФ Омаровым: «Подвели итоги 2024-го, я изложил стратегию на 2025-й. Вопрос об отставке вообще не поднимался»

Станислав Черчесов продолжит работу в сборной Казахстана.

Российский специалист рассказал о встрече с новым президентом Казахстанской федерации футбола Маратом Омаровым.

– Сегодня прошла наша первая встреча с Маратом Талгатовичем [Омаровым], который был избран президентом КФФ в конце декабря прошлого года. Она длилась около двух часов и получилась достаточно продуктивной

Познакомились, обсудили порядок взаимодействия, итог 2024-го для сборной Казахстана, я подробно изложил планы и стратегию на 2025-й – с учетом календаря отборочного турнира чемпионата мира-2026, особенностей нашей команды и ее соперников, а также того, что вновь будем принимать гостей в Астане, где реконструирован стадион, а не в Алматы.

Пока возвращаюсь в Москву – сейчас пора январских отпусков, но останемся с руководителем федерации на постоянной связи.

– В декабре в местных и российских СМИ прошла волна публикаций о возможной скорой отставке. А вашим мнением при этом кто-то интересовался?

– Моим – нет, но оно всегда присутствует. А этот вопрос на встрече вообще не поднимался, – сказал Черчесов.

На групповом этапе Лиги наций сборная Казахстана под руководством Черчесова проиграла 5 из 6 матчей, пропустив 15 голов и не забив ни одного. В ноябре президент КФФ Адилет Барменкулов подал в отставку.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСтанислав Черчесов
Федерация футбола Казахстана
logoсборная Казахстана по футболу
logoСпорт-Экспресс
logoвысшая лига Казахстан
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Черчесов о «Зените»: «Я тренировал «Ференцварош», который 5 раз подряд становился чемпионом, и знаю, с какими вопросами сталкивается Семак. Им нужна внутренняя перезагрузка»
1526 декабря 2024, 16:23
Помощник Черчесова об отставке из сборной Казахстана: «Уведомлений не было. Планируем работу дальше»
425 декабря 2024, 22:00
Черчесов о слухах про отставку из сборной Казахстана: «Привык опираться на факты, а не на домыслы. Подобную информацию должна опровергать федерация. Она выступила с заявлением: тренер – Черчесов»
1425 декабря 2024, 14:59
Рекомендуем
Главные новости
Президент «Атлетика» о регистрации Ольмо и Виктора: «Это дело «Барсы», Ла Лиги и федерации. Наш клуб не является частью единого фронта – мы лишь считаем, что правила одинаковы для всех»
721 минуту назад
Роналду о Криштиану-младшем: «Он выше и сильнее, чем я был в его возрасте. Думаю, он будет выше меня»
1332 минуты назад
Защитника «Монако» Синго должны были удалить за удар шипами в лицо Доннарумме в матче с «ПСЖ». Судейский департамент Лиги 1 признал ошибку арбитра Летексье и ВАР
941 минуту назад
Финансовый эксперт о 115 нарушениях «Сити»: «Предъявлено 3 обвинения. Самое серьезное – получение денег от владельцев, которые они выдавали за спонсорские, это мошенничество. Могут снять до 100 очков»
1944 минуты назад
Каррагер о предложении «Реала» по трансферу Трента: «Они сделали это с согласия игрока или его агента. Все знают, что «Ливерпуль» откажет в любом случае – чего вы добиваетесь?»
24сегодня, 13:39
Джоб Беллингем может перейти в «Кристал Пэлас» зимой. «Сандерленд» оценивает 19-летнего хавбека в 20 млн фунтов
24сегодня, 13:12
«Сити» хочет подписать Мармуша из «Айнтрахта» в январе. Сделка обойдется в 50 млн фунтов
9сегодня, 12:58
Обамеянг о Саудовской Аравии: «На Западе думают, что это закрытая страна с жесткими ограничениями, но это не так. Мой выбор связан только с футболом, а не политикой»
62сегодня, 12:50
Алаба вернулся в общую группу «Реала» после разрыва «крестов». Защитник не играл с декабря 2023-го
28сегодня, 12:31
«Боруссия» рассматривает аренду Рэшфорда до конца сезона. «Милан», «Ювентус» и клубы АПЛ также заинтересованы в вингере «МЮ»
10сегодня, 12:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Айнтрахт» вряд ли продаст Мармуша в январе. С «Сити» контактов не было
1 минуту назад
«Ахмату» интересен экс-защитник «Пари НН» Масоэро. Переговоры начнутся после январских праздников («РБ Спорт»)
8 минут назад
Арне Слот: «Если Салах не забивает пенальти «Реалу», говорят, он отвлечен «ситуацией с контрактом». Трент плохо играет – отвлечен «ситуацией с контрактом». В 9 из 10 случаев результат зависит от соперника»
2сегодня, 13:26
Кубок португальской лиги. Полуфинал. «Спортинг» сыграет с «Порту», Спортс’’ покажет матч с комментарием Лукомского и Юрана
сегодня, 13:11
Дмитрий Черышев о 90-х: «Были страшные моменты, людей выбрасывали из машин – хорошо, что смогли выжить. Старались думать только о футболе»
15сегодня, 13:02
Консейсау с сигарой в зубах станцевал в раздевалке «Милана» после победы над «Интером» в Суперкубке Италии
7сегодня, 12:46Фото
Слот о 2:2 с «МЮ»: «Все в «Ливерпуле» разочарованы, не только Трент. Я обсуждаю все с игроками, они делятся со мной тем, что их беспокоит. Следи я за соцсетями, у меня не было бы времени на жизнь»
сегодня, 12:13
«Комо» подписал Бюте из «Антверпена». О трансфере объявили роликом, где голкипер показывает распечатки твитов Романо
сегодня, 12:04Фото
«Промес – не легенда «Спартака», он очень качественный футболист, принесший клубу много пользы». Орещук о Квинси
34сегодня, 10:57
«Бока» может подписать экс-хавбека «МЮ» и «ПСЖ» Эрреру из «Атлетика». Переговоры на продвинутой стадии
2сегодня, 10:28
Рекомендуем