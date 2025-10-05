  • Спортс
  • Маунт после 2:0 с «Сандерлендом»: «Мы на 100% поддерживаем Аморима. Хотим добиться двух побед подряд, потом трех, бороться за топ-4»
Маунт после 2:0 с «Сандерлендом»: «Мы на 100% поддерживаем Аморима. Хотим добиться двух побед подряд, потом трех, бороться за топ-4»

Мэйсон Маунт выразил поддержку Рубену Амориму.

«МЮ» обыграл «Сандерленд» (2:0) в 7-м туре АПЛ

«Мы на 100% поддерживаем тренера. Последние результаты не приносили радость – и команде, и штабу, и болельщикам, но сегодняшняя победа была очень важна.

Мы думали, что после матча с «Челси» (2:1) начнется новый этап, но затем с «Брентфордом» (1:3) выдали разочаровывающий результат. Начало положено сегодня, и мы будем усердно работать во время паузы. Мы хотим добиться двух побед подряд, потом трех – и бороться за место в первой четверке», – сказал полузащитник «МЮ». 

Источник: The Guardian
