Слот впервые проиграл три матча подряд в качестве тренера

У Арне Слота худшая серия за всю тренерскую карьеру .

«Ливерпуль » под руководством нидерландца уступил «Челси» на выезде в 7-м туре АПЛ со счетом 1:2.

До этого мерсисайдцы проиграли «Кристал Пэлас» в Премьер-лиге (1:2) и «Галатасараю» (0:1) в Лиге чемпионов.

Арне Слот впервые в своей тренерской карьере проиграл три матча подряд во всех турнирах. Помимо «Ливерпуля» он возглавлял также АЗ и «Фейеноорд ».

Слот о трех поражениях «Ливерпуля» подряд: «Дело в соперниках. У «Челси» дома всегда сложно, с «Галатасараем» у нас был выход один на один перед пенальти, гол «Пэлас» – в конце добавленного времени»