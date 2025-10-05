Слот впервые проиграл три матча подряд в качестве тренера
У Арне Слота худшая серия за всю тренерскую карьеру .
«Ливерпуль» под руководством нидерландца уступил «Челси» на выезде в 7-м туре АПЛ со счетом 1:2.
До этого мерсисайдцы проиграли «Кристал Пэлас» в Премьер-лиге (1:2) и «Галатасараю» (0:1) в Лиге чемпионов.
Арне Слот впервые в своей тренерской карьере проиграл три матча подряд во всех турнирах. Помимо «Ливерпуля» он возглавлял также АЗ и «Фейеноорд».
Слот о трех поражениях «Ливерпуля» подряд: «Дело в соперниках. У «Челси» дома всегда сложно, с «Галатасараем» у нас был выход один на один перед пенальти, гол «Пэлас» – в конце добавленного времени»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
