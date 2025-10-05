«МЛ Витебск» сделал Семину официальное предложение, контракт – до конца сезона с возможным продлением. Тренер взял время на раздумье (Legalbet)

Юрий Семин может возглавить «МЛ Витебск».

Исполнительный директор белорусского клуба Виктор Фаустович направил в субботу 78-летнему экс-тренеру «Локомотива» официальное предложение встретиться в Беларуси, сообщает Legalbet.

Семину предложен контракт до конца сезона с возможным продлением, россиянин взял время на раздумье.

«МЛ Витебск» возглавляет таблицу чемпионата Беларуси после 24 туров. Команда проиграла четыре матча подряд, после чего Александр Шагойко был уволен с поста тренера.