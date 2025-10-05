  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЛ Витебск» сделал Семину официальное предложение, контракт – до конца сезона с возможным продлением. Тренер взял время на раздумье (Legalbet)
0

«МЛ Витебск» сделал Семину официальное предложение, контракт – до конца сезона с возможным продлением. Тренер взял время на раздумье (Legalbet)

Юрий Семин может возглавить «МЛ Витебск».

Исполнительный директор белорусского клуба Виктор Фаустович направил в субботу 78-летнему экс-тренеру «Локомотива» официальное предложение встретиться в Беларуси, сообщает Legalbet.

Семину предложен контракт до конца сезона с возможным продлением, россиянин взял время на раздумье.

«МЛ Витебск» возглавляет таблицу чемпионата Беларуси после 24 туров. Команда проиграла четыре матча подряд, после чего Александр Шагойко был уволен с поста тренера.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
logoЮрий Семин
logoМЛ Витебск
отставки
logoвысшая лига Беларусь
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семин отрицает переговоры с «МЛ Витебск»: «Если кого-то и буду тренировать, то команду ветеранов на прощальном матче Глушакова»
3вчера, 17:06
Семин может возглавить «МЛ Витебск». 78-летний тренер проведет переговоры с лидером чемпионата Беларуси на следующей неделе (Football.by)
8вчера, 15:32
Семин о Кубке: «Мне не очень нравится формат. Может, стоит уменьшить число матчей – некоторые не соответствуют уровню турнира»
122 октября, 11:53
Главные новости
Месси сделал 3 ассиста в матче с «Нью-Инглэнд». У форварда «Интер Майами» 24+14 в 26 играх сезона МЛС
517 минут назад
МЛС. Три ассиста Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Инглэнд», «Канзас Сити» без Шапи в гостях у «Миннесоты», «Атланта» Миранчука сыграет с «Лос-Анджелесом» в ночь на понедельник
1927 минут назадLive
Это «Морской бой» – но про футбол! Выбирайте клуб
вчера, 22:30Тесты и игры
Слот впервые проиграл три матча подряд в качестве тренера
32вчера, 22:04
Алонсо про 3:1 с «Вильярреалом»: «У «Реала» всегда один подход – стараться доминировать и играть как можно выше. Очень хорошая победа. Понравился Винисиус, он расшатывал оборону»
20вчера, 21:49
У Мбаппе ушиб голеностопа. Форвард «Реала» поедет в сборную Франции, скорее всего
11вчера, 21:21
За фол на Винисиусе Моуриньо из «Вильярреала» получил вторую желтую. Вингера «Реала» придержали за плечо – он упал, схватившись за лицо
100вчера, 21:11Фото
У «Динамо» при Карпине ни одной победы над командами из топ-8 РПЛ в семи матчах
59вчера, 21:09
«Реал» выиграл 9 из 10 матчей сезона и проиграл «Атлетико» 2:5. Дальше – «Хетафе», «Ювентус» и «Барса»
49вчера, 20:59
Чемпионат Испании. «Реал» обыграл «Вильярреал», «Атлетик» победил «Мальорку», «Барселона» сыграет с «Севильей» в воскресенье
36вчера, 20:56
Ко всем новостям
Последние новости
Ндонг не намерен покидать «Ахмат» из-за конфликта со Сперцяном: «Я профессионал, но удивлен, что такие слова говорит капитан команды соперника»
1 минуту назад
Адиев о 0:2 с «Рубином»: «Когда обрывают игру судейскими свистками, больше нельзя создать. Три поражения «Крыльев» подряд в РПЛ? Это начало взлета»
132 минуты назад
Пэт Невин: «Эстевао будет особенным игроком. Ему 18, а партнеры хотят отдать ему мяч каждый раз, когда получают. Это многое говорит о том, что футболист делает на тренировках»
3вчера, 21:59
Маунт после 2:0 с «Сандерлендом»: «Мы на 100% поддерживаем Аморима. Хотим добиться двух побед подряд, потом трех, бороться за топ-4»
10вчера, 21:55
Винисиус о 3:1 с «Вильярреалом»: «Я провел отличный матч. Мы должны продолжать в том же духе, чтобы выиграть Ла Лигу»
6вчера, 21:40
Черчесов об ажиотаже из-за серии «Ахмата» без поражений: «Хорошо, что в Грозный не доходит этот интернет. Вы хотели, чтобы мы 90 минут мяч не отдавали «Краснодару»? А чемпион тогда кто?»
8вчера, 21:32
Экс-судья Бурруль об удалении у «Вильярреала» в матче с «Реалом»: «Скорее спровоцировано Винисиусом, который сам упал. Там не было явной перспективной атаки»
9вчера, 21:27
Чемпионат Франции. «Марсель» разгромил «Мец», «Монако» Головина сыграет с «Ниццей» в воскресенье, «ПСЖ» Сафонова – с «Лиллем»
6вчера, 21:00
Слот о трех поражениях «Ливерпуля» подряд: «Дело в соперниках. У «Челси» дома всегда сложно, с «Галатасараем» у нас был выход один на один перед пенальти, гол «Пэлас» – в конце добавленного времени»
29вчера, 20:49
Агент Дзюбы о незабитом пенальти «Зениту»: «Артему не 18 лет, к концу матча набирается усталость, очень сводило ногу. Но его эта ситуация не сломит, он личность»
19вчера, 20:43