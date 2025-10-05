У «Динамо» при Карпине ни одной победы над командами из топ-8 РПЛ в семи матчах
«Динамо» пока не обыграло ни одного соперника из верхней половины таблицы.
Команда Валерия Карпина в 11-м туре Мир РПЛ потерпела поражение от «Локомотива» со счетом 3:5.
Ранее она уступила в чемпионате «Краснодару» (0:1) и ЦСКА (1:3), а также сыграла вничью с «Балтикой» (1:1) и «Спартаком» (2:2).
Победить «быков» не удалось и в FONBET Кубке России – 0:4 в первом матче, поражение по пенальти во втором.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
