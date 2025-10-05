У «Динамо» при Карпине ни одной победы над командами из топ-8 РПЛ в семи матчах

«Динамо» пока не обыграло ни одного соперника из верхней половины таблицы.

Команда Валерия Карпина в 11-м туре Мир РПЛ потерпела поражение от «Локомотива » со счетом 3:5.

Ранее она уступила в чемпионате «Краснодару » (0:1) и ЦСКА (1:3), а также сыграла вничью с «Балтикой» (1:1) и «Спартаком » (2:2).

Победить «быков» не удалось и в FONBET Кубке России – 0:4 в первом матче, поражение по пенальти во втором.