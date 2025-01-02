Черчесов о лидерах первой части сезона РПЛ: «Лучшей назову команду, занимающей первое место. «Зенит» не отличается стабильностью»
Станислав Черчесов высказался о лидерах первой части сезона РПЛ.
– Можете ли назвать команду, которая больше всего понравилась в первой части сезона?
– Ни одна команда стабильно не прошла первый круг.
«Спартак» начал сезон со скрипом, но прибавил к концу года. «Краснодар» не очень начал чемпионат, затем выдал хорошую серию, а к перерыву немного сдал. «Зенит» тоже не отличается стабильностью.
Но лучшей назову команду, которая занимает первое место, – сказал главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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