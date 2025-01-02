Черчесов о лидерах первой части сезона РПЛ: «Лучшей назову команду, занимающей первое место. «Зенит» не отличается стабильностью»

Станислав Черчесов высказался о лидерах первой части сезона РПЛ.

– Можете ли назвать команду, которая больше всего понравилась в первой части сезона?

– Ни одна команда стабильно не прошла первый круг.

«Спартак » начал сезон со скрипом, но прибавил к концу года. «Краснодар » не очень начал чемпионат, затем выдал хорошую серию, а к перерыву немного сдал. «Зенит » тоже не отличается стабильностью.

Но лучшей назову команду, которая занимает первое место, – сказал главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов .