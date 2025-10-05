Месси сделал 3 ассиста в матче с «Нью-Инглэнд». У форварда «Интер Майами» 24+14 в 26 играх сезона МЛС
Лионель Месси сделал три голевые передачи в матче с «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1).
В двух предыдущих играх МЛС у форварда «Интер Майами» не было результативных действий.
Всего в 26 матчах сезона в лиге Месси забил 24 гола и отдал 14 результативных пасов. 38-летний аргентинец по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров МЛС.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости