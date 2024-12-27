Черчесов назвал Сафонова и Доннарумму вратарями одного уровня: «Но Джанлуиджи мы видим на топ-уровне с 17 лет. Матвей должен давать тренеру пищу для размышлений»

Станислав Черчесов сравнил Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннарумму.

– Если по-вратарски сравнивать Матвея и Доннарумму, можете ли сказать, что они примерно одного уровня? Или разница есть?

– Я бы сказал, что одного. Но мы Доннарумму видим на топ-уровне с 17 лет. Плюс он признавался лучшим игроком чемпионата Европы, это же просто так не приходит.

Поэтому повторюсь – Матвею надо сохранить и приумножить свои качества, плюс своей игрой продолжать давать пищу для размышлений главному тренеру, – казал главный тренер сборной Казахстана .