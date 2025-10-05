Пэт Невин: «Эстевао будет особенным игроком. Ему 18, а партнеры хотят отдать ему мяч каждый раз, когда получают. Это многое говорит о том, что футболист делает на тренировках»
Пэт Невин впечатлен автором победного гола «Челси» «Ливерпулю» (2:1).
«Одно я могу сказать про Эстевао: каждый раз, когда игроки «Челси» получают мяч, они пытаются найти именно его. Это многое говорит о футболисте.
Ему 18 лет, но партнеры все равно хотят отдать ему мяч каждый раз, когда его получают. Это говорит о том, на что он способен и что делает на тренировках.
Эстевао будет особенным игроком», – отметил бывший вингер «Челси».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
