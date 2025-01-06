Черчесов может встретиться с новым президентом КФФ в ближайшее время. Главный тренер сборной Казахстана приедет в страну по рабочим вопросам
Станислав Черчесов может встретиться с новым руководством КФФ в ближайшее время.
По информации «Спорт-Экспресса», в ближайшие дни Черчесов отправится в Казахстан по рабочим вопросам среди которых возможная встреча с новым руководством Казахстанской федерации футбола (КФФ).
В декабре 2024 года новым президентом КФФ стал Марат Омаров. Предыдущий глава федерации Адилет Барменкулов, пригласивший Черчесова в сборную, подал в отставку в ноябре.
Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне. На групповом этапе Лиги наций команда проиграла 5 из 6 матчей, пропустив 15 голов и не забив ни одного.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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