Черчесов может встретиться с новым президентом КФФ в ближайшее время. Главный тренер сборной Казахстана приедет в страну по рабочим вопросам

Станислав Черчесов может встретиться с новым руководством КФФ в ближайшее время.

По информации «Спорт-Экспресса », в ближайшие дни Черчесов отправится в Казахстан по рабочим вопросам среди которых возможная встреча с новым руководством Казахстанской федерации футбола (КФФ).

В декабре 2024 года новым президентом КФФ стал Марат Омаров. Предыдущий глава федерации Адилет Барменкулов, пригласивший Черчесова в сборную, подал в отставку в ноябре.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне. На групповом этапе Лиги наций команда проиграла 5 из 6 матчей, пропустив 15 голов и не забив ни одного.