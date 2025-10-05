Алонсо про 3:1 с «Вильярреалом»: «У «Реала» всегда один подход – стараться доминировать и играть как можно выше. Очень хорошая победа. Понравился Винисиус, он расшатывал оборону»
Хаби Алонсо доволен победой «Реала» над «Вильярреалом» (3:1).
«Ощущения очень хорошие. Матч был очень требовательным, мы сыграли с серьезным настроем и упорством. Очень хорошая победа.
У нас всегда один подход: стараться доминировать и играть как можно выше. Мы должны показывать командный футбол, действовать энергично, и у нас были очень хорошие моменты.
Килиан ощущал дискомфорт в области голеностопа, посмотрим, что будет дальше. У Франко Мастантуоно перегружены мышцы задней поверхности бедра.
Мне очень понравилась игра Винисиуса, и не только из-за голов. Он расшатывал оборону, создал очень много моментов», – сказал главный тренер «Реала» в эфире клубного канала.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости