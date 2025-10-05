Черчесов об ажиотаже из-за серии «Ахмата» без поражений: «Хорошо, что в Грозный не доходит этот интернет. Вы хотели, чтобы мы 90 минут мяч не отдавали «Краснодару»? А чемпион тогда кто?»

Станислав Черчесов считает, что «Ахмат» и не должен был переиграть «Краснодар».

– Сложилось ощущение, что после первого пропущенного гола у вашей команды был небольшой шок, и после этого игра уже не строилась.

– Мы в штангу попали, когда в пустые ворота били, пенальти заработали – не забили. Вы хотите, чтобы «Ахмат» сюда приехал, взял мяч и больше не отдал «Краснодару»? А чемпион-то кто тогда? Вы хотите, чтобы мы 90 минут мяч не отдавали «Краснодару» на его поле?

Вы когда-нибудь боксом занимались? Иногда пропускаешь, и немножко надо прийти в себя. То же самое иногда бывает в футболе. Кстати, это касается и «Краснодара », который чуть-чуть вздохнул.

Зато, видимо, соперник не понял, кто к ним приехал, судя по первым 15 минутам. И во втором тайме мы тоже хотели выиграть.

Ну, есть уровень, как говорится, игры, где мы в каких-то моментах действовали хорошо, а в каких-то моментах – не очень. Соперник чемпион – или вы забыли? Тем более один раз. Бывают и по двадцать раз чемпионы, тогда можно и забыть, да?

– У «Ахмата» была серия из 7 матчей без поражений в РПЛ, о вас говорили больше, чем о Семаке, Дзюбе и Соболеве. Хорошо, что закончилась эта серия? Не давила ли она на команду?

– Хорошо, что к нам в Грозный не доходит этот интернет. У нас задача не серии делать, а в конечном итоге быть на высоком месте. А серии для того и есть, чтобы когда-то заканчиваться, – сказал главный тренер «Ахмата » после поражения 0:2.