  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черчесов об ажиотаже из-за серии «Ахмата» без поражений: «Хорошо, что в Грозный не доходит этот интернет. Вы хотели, чтобы мы 90 минут мяч не отдавали «Краснодару»? А чемпион тогда кто?»
6

Черчесов об ажиотаже из-за серии «Ахмата» без поражений: «Хорошо, что в Грозный не доходит этот интернет. Вы хотели, чтобы мы 90 минут мяч не отдавали «Краснодару»? А чемпион тогда кто?»

Станислав Черчесов считает, что «Ахмат» и не должен был переиграть «Краснодар».

– Сложилось ощущение, что после первого пропущенного гола у вашей команды был небольшой шок, и после этого игра уже не строилась.

– Мы в штангу попали, когда в пустые ворота били, пенальти заработали – не забили. Вы хотите, чтобы «Ахмат» сюда приехал, взял мяч и больше не отдал «Краснодару»? А чемпион-то кто тогда? Вы хотите, чтобы мы 90 минут мяч не отдавали «Краснодару» на его поле?

Вы когда-нибудь боксом занимались? Иногда пропускаешь, и немножко надо прийти в себя. То же самое иногда бывает в футболе. Кстати, это касается и «Краснодара», который чуть-чуть вздохнул.

Зато, видимо, соперник не понял, кто к ним приехал, судя по первым 15 минутам. И во втором тайме мы тоже хотели выиграть.

Ну, есть уровень, как говорится, игры, где мы в каких-то моментах действовали хорошо, а в каких-то моментах – не очень. Соперник чемпион – или вы забыли? Тем более один раз. Бывают и по двадцать раз чемпионы, тогда можно и забыть, да?

– У «Ахмата» была серия из 7 матчей без поражений в РПЛ, о вас говорили больше, чем о Семаке, Дзюбе и Соболеве. Хорошо, что закончилась эта серия? Не давила ли она на команду?

– Хорошо, что к нам в Грозный не доходит этот интернет. У нас задача не серии делать, а в конечном итоге быть на высоком месте. А серии для того и есть, чтобы когда-то заканчиваться, – сказал главный тренер «Ахмата» после поражения 0:2.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
logoСтанислав Черчесов
logoКраснодар
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ахмат» обратится в КДК РФС из-за слов Сперцяна Ндонгу: «Не позволим оскорблять наших игроков. Тем более, что это было на расисткой почве»
69сегодня, 19:38
Черчесов о жесткой игре «Ахмата»: «Мы не на курорте. Сегодня был футбол, который понравился зрителям. Надеюсь, и самый главный зритель, смотревший по ТВ, получил удовольствие»
10сегодня, 18:05
Черчесов не захотел общаться со Сперцяном после удаления Ндонга: «Он спровоцировал нашего игрока, не надо подходить после этого»
52сегодня, 17:23
Главные новости
Это «Морской бой» – но про футбол! Выбирайте клуб
27 минут назадТесты и игры
Слот впервые проиграл три матча подряд в качестве тренера
1953 минуты назад
Алонсо про 3:1 с «Вильярреалом»: «У «Реала» всегда один подход – стараться доминировать и играть как можно выше. Очень хорошая победа. Понравился Винисиус, он расшатывал оборону»
16сегодня, 21:49
У Мбаппе ушиб голеностопа. Форвард «Реала» поедет в сборную Франции, скорее всего
9сегодня, 21:21
За фол на Винисиусе Моуриньо из «Вильярреала» получил вторую желтую. Вингера «Реала» придержали за плечо – он упал, схватившись за лицо
81сегодня, 21:11Фото
У «Динамо» при Карпине ни одной победы над командами из топ-8 РПЛ в семи матчах
40сегодня, 21:09
«Реал» выиграл 9 из 10 матчей сезона и проиграл «Атлетико» 2:5. Дальше – «Хетафе», «Ювентус» и «Барса»
48сегодня, 20:59
Чемпионат Испании. «Реал» обыграл «Вильярреал», «Атлетик» победил «Мальорку», «Барселона» сыграет с «Севильей» в воскресенье
35сегодня, 20:56
«Реал» обыграл «Вильярреал» – 3:1. У Винисиуса дубль, Мбаппе забил и сделал ассист, Моуриньо удалили
386сегодня, 20:56
У Мбаппе гол и ассист в игре с «Вильярреалом». Форвард «Реала» – лучший бомбардир Ла Лиги с 9 голами в 8 играх
14сегодня, 20:55
Ко всем новостям
Последние новости
Пэт Невин: «Эстевао будет особенным игроком. Ему 18, а партнеры хотят отдать ему мяч каждый раз, когда получают. Это многое говорит о том, что футболист делает на тренировках»
358 минут назад
Маунт после 2:0 с «Сандерлендом»: «Мы на 100% поддерживаем Аморима. Хотим добиться двух побед подряд, потом трех, бороться за топ-4»
6сегодня, 21:55
Винисиус о 3:1 с «Вильярреалом»: «Я провел отличный матч. Мы должны продолжать в том же духе, чтобы выиграть Ла Лигу»
3сегодня, 21:40
Экс-судья Бурруль об удалении у «Вильярреала» в матче с «Реалом»: «Скорее спровоцировано Винисиусом, который сам упал. Там не было явной перспективной атаки»
7сегодня, 21:27
Чемпионат Франции. «Марсель» разгромил «Мец», «Монако» Головина сыграет с «Ниццей» в воскресенье, «ПСЖ» Сафонова – с «Лиллем»
6сегодня, 21:00
Слот о трех поражениях «Ливерпуля» подряд: «Дело в соперниках. У «Челси» дома всегда сложно, с «Галатасараем» у нас был выход один на один перед пенальти, гол «Пэлас» – в конце добавленного времени»
24сегодня, 20:49
Агент Дзюбы о незабитом пенальти «Зениту»: «Артему не 18 лет, к концу матча набирается усталость, очень сводило ногу. Но его эта ситуация не сломит, он личность»
16сегодня, 20:43
Судья назначил пенальти в пользу «Реала» в игре с «Вильярреалом» за фол Марина на Винисиусе. Бразилец забил сам
12сегодня, 20:40Фото
МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Нью-Инглэнд», «Канзас Сити» без Шапи в гостях у «Миннесоты», «Атланта» Миранчука сыграет с «Лос-Анджелесом» в ночь на понедельник
3сегодня, 20:38
У Кузяева небольшое сотрясение и перелом носа после столкновения с Баняцем в матче с «Крыльями»
2сегодня, 20:31