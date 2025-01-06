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В RFEF считают устаревшими правила регистрации игроков. «Барса» использует этот аргумент в деле Ольмо и Виктора (Mundo Deportivo)

В RFEF считают устаревшими правила регистрации игроков в Испании.

Такой же аргумент «Барселона» намерена использовать перед Высшим советом по спорту (CSD), куда обратится после отказа в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.

В Королевской федерации футбола Испании (RFEF) отмечают, что правила «должны быть изучены, чтобы адаптировать их к испанскому законодательству и потребностям соревнований». При этом источники отрицают, что RFEF был подготовлен отчет с целью помочь «Барсе» в споре с CSD.

Как сообщает Mundo Deportivo, юридический департамент RFEF уже несколько дней анализирует действующие правила. В организации открыты к поиску решения, так как Дани Ольмо считается ключевым игроком сборной Испании.

Каталонцы, в свою очередь, планируют опираться и на статью 100.2 регламента, согласно которой именно клуб должен регистрировать или аннулировать регистрацию своих игроков.

«Барса» подтвердила, что обратится в Высший совет по спорту из-за отказа в регистрации Ольмо и Виктора

«Барса» включила Ольмо и Виктора в заявку на Суперкубок Испании. Они не зарегистрированы на вторую часть сезона

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
logoЛа Лига
logoПау Виктор
logoБарселона
logoДани Ольмо
Федерация футбола Испании
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