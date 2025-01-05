Араухо об отказе в регистрации Ольмо и Виктора: «Грустно – надеюсь, «Барса» решит проблему. Мы должны сосредоточиться на Суперкубке»
Роналд Араухо сожалеет, что «Барселона» не может зарегистрировать Дани Ольмо.
Вчера Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. «Барселона» намерена обратиться в Высший совет по спорту.
«Нам грустно из-за наших товарищей. Будем надеяться, что клуб сможет уладить вопрос с Ольмо и Пау Виктором. Надеюсь, проблему получится решить.
А пока мы должны оставаться сосредоточенными на том, что нас ждет впереди – на Суперкубке Испании», – сказал защитник «Барселоны» после матча с «Барбастро» (4:0) в Кубке Испании.
«Барсе» не дали зарегистрировать Ольмо. Лапорта идет в суд и хочет менять правила
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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