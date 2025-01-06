В раздевалке «Барсы» шокированы и раздражены проблемами с регистрацией Ольмо и Виктора. Игроки не понимают, почему руководство не решило вопрос за несколько месяцев
Игроки «Барселоны» недовольны ситуацией с Дани Ольмо и Пау Виктором.
Ранее Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барселоне» в регистрации Ольмо и Виктора на вторую часть сезона. Каталонцы обратятся в Высший совет по спорту.
По данным Mundo Deportivo, проблемы с регистрацией игроков привели к неспокойной атмосфере в раздевалке «Барселоны» – футболисты шокированы, удивлены и раздражены тем, что команда потеряла двух ключевых игроков в середине сезона. В команде не понимают, почему руководство клуба не смогло решить проблему за несколько месяцев.
Напомним «Барселона» включила Ольмо и Виктора в заявку на Суперкубок Испании.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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