Ла Лига и RFEF объявили об отказе «Барсе» в регистрации Ольмо и Виктора. Каталонцы могут обратиться в Высший совет по спорту

«Барселоне» отказали в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.

Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) выступили с совместным заявлением.

«Комитет по мониторингу Координационного соглашения Ла Лиги и RFEF провел заседание для рассмотрения запроса на предварительное одобрение и оформление лицензий Дани Ольмо Карвахаля и Пау Виктора .

После того, как «Барселона » выполнила требования по экономическому контролю 3 января 2025 года и оформила соответствующую документацию, орган Ла Лиги по проверке бюджета решил продлить лимит расходов на персонал с вышеупомянутой даты.

После анализа правил федерации, Комитет по контролю соглашается не предоставлять предварительную визу и лицензию, запрошенную «Барселоной» для Ольмо Карвахаля и Виктора в соответствии с толкованием статей 130.2 и 141.5 Общего регламента RFEF, которые не позволяют игроку, чья лицензия аннулирована, получить лицензию в течение того же сезона в той же команде, с которой он уже был связан», – говорится в заявлении.

«Барселона» может обратиться в Высший совет по спорту и в обычные суды.