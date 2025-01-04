«Барса» подтвердила, что обратится в Высший совет по спорту из-за отказа в регистрации Ольмо и Виктора

«Барселона» предпримет новую попытку зарегистрировать Дани Ольмо.

Сегодня Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барсе» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора .

Каталонцы подтвердили, что обратятся в Высший совет по спорту (CSD). Руководство клуба утверждает, что действовало в соответствии с установленными требованиями и сроками. По мнению представителей «блауграны», оба игрока должны получить право принять участие во второй половине сезона.

«После заявления RFEF о ситуации с регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктора клуб занимает следующую позицию: ФК «Барселона » выражает свое несогласие с решением, о котором было сообщено сегодня, и подаст соответствующую апелляцию в CSD», – заявили в клубе.

«Барса» не будет делать дальнейших заявлений до вынесения вердикта.