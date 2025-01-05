10 оппозиционных Лапорте групп потребовали немедленной отставки президента «Барсы» из-за ситуации с Ольмо и Виктором. Главе клуба выразят вотум недоверия, если он не уйдет
Ранее Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барсе» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. Из-за этого каталонцы обратятся в Высший совет по спорту.
Ранее объединение Som un Clam, выступающее против президента «Барселоны» Жоана Лапорты, потребовала его отставки.
Сегодня немедленной отставки Лапорты и всей его команды потребовали 10 оппозиционных объединений, включая Som un Clam. Группы выступили с совместным заявлением.
Оппозиция перечислила несколько претензий президенту клуба: убытки в сезоне-2023/24, проблемы с продлением контракта с Nike, заблокированное возвращение Томаса Эртеля в баскетбольную «Барселону» и отказ в регистрации Ольмо и Виктора, который обозначили как самую серьезную претензию.
Оппозиция обвиняет Лапорту в «постоянной жизни на грани». «Имидж и репутация клуба, к сожалению, уже некоторое время серьезно страдает», – говорится в заявлении.
Объединения заявили, что если Лапорта не уйдет в отставку немедленно, оппозиция намерена официально выразить ему вотум недоверия.
«Барсе» не дали зарегистрировать Ольмо. Лапорта идет в суд и хочет менять правила
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