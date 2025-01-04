Флик об отказе в регистрации Ольмо и Виктора: «Все хотят, чтобы они вернулись. Но я не видел, чтобы команда страдала из-за этой ситуации, мы играли сосредоточенно»
Напомним, сегодня Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барселоне» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. Каталонцы обратятся в Высший совет по спорту.
Главный тренер «блауграны» дал интервью после победы над «Барбастро» со счетом 4:0 в 1/16 финала Кубка Испании.
Об Ансу Фати
«Сегодня и в предыдущих матчах мы выпускали его на правом фланге, но он также может играть и в центре. Мы предпочитаем видеть его на фланге».
Об атмосфере в раздевалке
«Все хотят, чтобы Дани Ольмо и Пау Виктор вернулись. Мы играли сосредоточенно, мы играли хорошо. Я не видел, чтобы команда страдала из-за этой ситуации, мы профессионалы, и игроки справились хорошо».
О Пабло Торре
«Важно, чтобы все игроки были готовы к матчу. Я доволен игрой команды».
О Рональде Араухо
«Рональд был травмирован, но сегодня мы увидели, что он в порядке. Мы должны быть осторожны с ним, но он хорошо отыграл все 90 минут. Он лидер, капитан. Хорошо, что он у нас есть».
О Ламине Ямале
«В понедельник мы отправляемся на матч, а во вторник будем тренироваться в Саудовской Аравии. Думаю, Ламин будет готов к Суперкубку Испании».
О Рафинье
«У него был некоторый дискомфорт, но сегодня он хорошо тренировался. Однако я решил не выпускать его», – сказал Флик.
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