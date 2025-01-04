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Флик об отказе в регистрации Ольмо и Виктора: «Все хотят, чтобы они вернулись. Но я не видел, чтобы команда страдала из-за этой ситуации, мы играли сосредоточенно»

Ханс-Дитер Флик прокомментировал ситуацию с Дани Ольмо и Пау Виктором.

Напомним, сегодня Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барселоне» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. Каталонцы обратятся в Высший совет по спорту. 

Главный тренер «блауграны» дал интервью после победы над «Барбастро» со счетом 4:0 в 1/16 финала Кубка Испании.

Об Ансу Фати

«Сегодня и в предыдущих матчах мы выпускали его на правом фланге, но он также может играть и в центре. Мы предпочитаем видеть его на фланге».

Об атмосфере в раздевалке

«Все хотят, чтобы Дани Ольмо и Пау Виктор вернулись. Мы играли сосредоточенно, мы играли хорошо. Я не видел, чтобы команда страдала из-за этой ситуации, мы профессионалы, и игроки справились хорошо».

О Пабло Торре

«Важно, чтобы все игроки были готовы к матчу. Я доволен игрой команды».

О Рональде Араухо

«Рональд был травмирован, но сегодня мы увидели, что он в порядке. Мы должны быть осторожны с ним, но он хорошо отыграл все 90 минут. Он лидер, капитан. Хорошо, что он у нас есть». 

О Ламине Ямале

«В понедельник мы отправляемся на матч, а во вторник будем тренироваться в Саудовской Аравии. Думаю, Ламин будет готов к Суперкубку Испании». 

О Рафинье

«У него был некоторый дискомфорт, но сегодня он хорошо тренировался. Однако я решил не выпускать его», – сказал Флик

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoКубок Испании
logoХанс-Дитер Флик
Барбастро
logoЛа Лига
logoБарселона
logoДани Ольмо
logoЛамин Ямаль
logoПау Виктор
logoПабло Торре
logoРональд Араухо
logoРафинья Диас
logoАнсу Фати
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