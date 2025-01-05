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Возвращение пива на стадионы обсудят в Госдуме в январе, сообщил Свищев: «Должен быть не междусобойчик, а взвешенное решение»

Госдума перенесла обсуждение возвращения пива на стадионы на конец января.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

«Перенесли круглый стол на конец января. Планировали провести его 24 декабря, но не собрался кворум. Надо провести эффективно. Поэтому планируем это на конец января.

Участники? Минздрав, МВД, представители пивной индустрии, спортсмены, клубы лиги, представители федерации и Минспорта. Должны присутствовать все, кто необходим, чтобы принимать решение в интересах индустрии спорта.

Это не должен быть междусобойчик. Это должно быть взвешенное решение», – заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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стадионы
алкоголь и спорт
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Государственная дума
Министерство спорта России
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