Возвращение пива на стадионы обсудят в Госдуме в январе, сообщил Свищев: «Должен быть не междусобойчик, а взвешенное решение»
Госдума перенесла обсуждение возвращения пива на стадионы на конец января.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.
«Перенесли круглый стол на конец января. Планировали провести его 24 декабря, но не собрался кворум. Надо провести эффективно. Поэтому планируем это на конец января.
Участники? Минздрав, МВД, представители пивной индустрии, спортсмены, клубы лиги, представители федерации и Минспорта. Должны присутствовать все, кто необходим, чтобы принимать решение в интересах индустрии спорта.
Это не должен быть междусобойчик. Это должно быть взвешенное решение», – заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем