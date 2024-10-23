Геркус о пиве на стадионах: «Разрешение никак не повлияет на здоровье нации. Если и правда только Минздрав против, это странно»

Илья Геркус поделился мнением о возможном возвращении пива на стадионы.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выступил за возобновление продажи пива на российских стадионах. Он отметил, что против данной инициативы выступает только Министерство здравоохранения РФ.

«Если и правда только Минздрав выступает против пива на стадионах, то это странно. Все взрослые люди и все все прекрасно понимают.

Разрешение пива на стадионе никак не повлияет на здоровье нации», – сказал бывший генеральный директор «Локомотива».

Депутат Свищев о пиве на стадионах: «В Минздраве считают, что это будет толчком к алкоголизации населения, что болельщики сопьются. Почему тогда на концертах продают крепкие напитки?»