«Точно не попадем на ЧМ-2026 и Евро-2028. Дай бог на ЧМ-2030. Ничего быстро не делается». Канчельскис о сборной
Андрей Канчельскис высказался о возвращении России на международные турниры.
«В данный момент невозможно, чтобы нас вернули на международную арену. Мы точно не попадем на ЧМ-2026 и ЧЕ-2028. Дай бог, чтобы попали на чемпионат мира в 2030 году.
Если такое случится, будем очень счастливы, будем благодарить всевышнего. Ничего быстро не делается», – заявил бывший полузащитник сборной России.
Все российские команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
Андрей Канчельскис: «Загадал, чтобы наши команды в 2025 году вернулись в ЛЧ, а сборная могла участвовать в чемпионах мира и Европы»
«Нужно терроризировать ФИФА и УЕФА, чтобы нас поскорее вернули. В 2028-м маленький шанс на возвращение, большой – 2030 год». Канчельскис об отстранении России
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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