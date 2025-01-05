«Точно не попадем на ЧМ-2026 и Евро-2028. Дай бог на ЧМ-2030. Ничего быстро не делается». Канчельскис о сборной

Андрей Канчельскис высказался о возвращении России на международные турниры.

«В данный момент невозможно, чтобы нас вернули на международную арену. Мы точно не попадем на ЧМ-2026 и ЧЕ-2028. Дай бог, чтобы попали на чемпионат мира в 2030 году.

Если такое случится, будем очень счастливы, будем благодарить всевышнего. Ничего быстро не делается», – заявил бывший полузащитник сборной России.

Все российские команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Андрей Канчельскис: «Загадал, чтобы наши команды в 2025 году вернулись в ЛЧ, а сборная могла участвовать в чемпионах мира и Европы»

«Нужно терроризировать ФИФА и УЕФА, чтобы нас поскорее вернули. В 2028-м маленький шанс на возвращение, большой – 2030 год». Канчельскис об отстранении России