  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Точно не попадем на ЧМ-2026 и Евро-2028. Дай бог на ЧМ-2030. Ничего быстро не делается». Канчельскис о сборной
9

«Точно не попадем на ЧМ-2026 и Евро-2028. Дай бог на ЧМ-2030. Ничего быстро не делается». Канчельскис о сборной

Андрей Канчельскис высказался о возвращении России на международные турниры.

«В данный момент невозможно, чтобы нас вернули на международную арену. Мы точно не попадем на ЧМ-2026 и ЧЕ-2028. Дай бог, чтобы попали на чемпионат мира в 2030 году.

Если такое случится, будем очень счастливы, будем благодарить всевышнего. Ничего быстро не делается», – заявил бывший полузащитник сборной России.

Все российские команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Андрей Канчельскис: «Загадал, чтобы наши команды в 2025 году вернулись в ЛЧ, а сборная могла участвовать в чемпионах мира и Европы»

«Нужно терроризировать ФИФА и УЕФА, чтобы нас поскорее вернули. В 2028-м маленький шанс на возвращение, большой – 2030 год». Канчельскис об отстранении России

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
ЧМ-2030
logoпремьер-лига Россия
Евро-2028
logoСборная России по футболу
logoЧМ-2026
logoАндрей Канчельскис
logoЧемпионат.com
Политика
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Не вижу никакого потепления в отношениях с ФИФА и УЕФА. Пока конфликт не прекратится, никаких шансов ни для каких сборных у нас нет. В мире уже как-то привыкли без России жить». Юрист Прокопец о санкциях
11227 декабря 2024, 07:15
Колосков о возвращении России: «Будем проходить отбор на Евро-2028, возможно. Играем с теми, кто согласен, нужно не остаться у разбитого корыта – санкции снимут когда-то»
524 декабря 2024, 09:15
Александр Дюков: «Необходимо бороться, чтобы решение о приостановке участия России в международных турнирах было отменено»
522 декабря 2024, 09:44
Дмитрий Булыкин: «Верю, что Россия сыграет на Евро-2028. К тому моменту нормализуется международная ситуация»
821 декабря 2024, 20:19
Рекомендуем
Главные новости
Суперкубок Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Монако» Головина. Онлайн-трансляция начнется в 19:30 
4613 минут назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Манчестер Юнайтед», «Фулхэм» играет с «Ипсвичем»
57215 минут назадLive
Фонт о Лапорте: «Не представляете количество просьб о вотуме недоверия. Просим президента уйти, он не способен решать проблемы «Барсы». Регистрации игроков – последняя капля в море»
829 минут назад
Linkin Park могут выступить в перерыве финала Лиги чемпионов в Мюнхене (The Sun)
6949 минут назад
Анчелотти о Винисиусе: «Улучшил отношение к происходящему на стадионах. Спрогрессировал настолько, что стал лучшим в мире»
23сегодня, 14:16
Возвращение пива на стадионы обсудят в Госдуме в январе, сообщил Свищев: «Должен быть не междусобойчик, а взвешенное решение»
26сегодня, 14:03
Чемпионат Италии. «Рома» против «Лацио», «Торино» примет «Парму», «Лечче» – «Дженоа»
16сегодня, 14:01Live
«Ливерпуль» идет к чемпионству, а «МЮ» увяз в нижней половине. У гостей почти нет шансов на «Энфилде»…
5сегодня, 14:00Реклама
Боккетти проиграл все 8 первых матчей в Серии А – во главе «Монцы» и «Вероны». Экс-игрок «Спартака» повторил антирекорд лиги
17сегодня, 13:55
Пиоли о саудовской лиге: «3-4 команды могли бы бороться за ЛЧ в Серии А. 7-8 были бы конкурентоспособны»
24сегодня, 13:30
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-президент «Локо» Наумов о пенсии: «Стандартная, 20 385 рублей. Но живу на Васильевском острове в большом хорошем доме –Радимов предложил туда переехать»
17 минут назад
Пиоли о «Милане»: «Остаюсь на связи. Предложения в Италии были, но это казалось неправильным. Златан писал после контракта с «Аль-Насром», с Мальдини и Массарой общаемся»
111 минут назад
«Рома» – «Лацио». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
3сегодня, 06:33
Кубок Испании. 1/16 финала. «Сосьедад» Захаряна в гостях у «Понферрадины», «Сельта» против «Расинга», «Реал» сыграет с «Депортива Минера» в понедельник
2850 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Ланс» против «Тулузы», «Марсель» сыграет с «Гавром» Кузяева
12сегодня, 14:00Live
«Лион» не продал Микаутадзе в «Галатасарай» за 21 млн евро
2сегодня, 13:53
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
28сегодня, 13:23
Де Брюйне на вопрос о продлении контракта с «Сити»: «Мне все равно. Просто пытаюсь вернуться на свой уровень»
6сегодня, 12:05
Дркушич досрочно вернется в «Зенит» из аренды зимой. Это должно произойти после январских матчей «Црвены Звезды» в ЛЧ (Mozzart Sport)
5сегодня, 11:56
Консейсау перед финалом Суперкубка с «Интером»: «Игроки «Милана» должны быть мужчинами и брать на себя ответственность. Нужны амбиции и жажда победы»
6сегодня, 11:17
Рекомендуем