Дмитрий Булыкин: «Верю, что Россия сыграет на Евро-2028. К тому моменту нормализуется международная ситуация»
Дмитрий Булыкин верит, что сборная России сыграет на Евро-2028.
«Никаких исключений не будет. Мы пропустим чемпионат мира на 99 процентов. Вряд ли до 2026 года мы появимся на международных турнирах.
Верю, что сборная России сыграет на чемпионате Европы в 2028 году. К тому моменту нормализуется международная ситуация», – сказал бывший нападающий сборной России Булыкин.
Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2026 состоялась 13 декабря.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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