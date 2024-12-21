Дмитрий Булыкин: «Верю, что Россия сыграет на Евро-2028. К тому моменту нормализуется международная ситуация»

Дмитрий Булыкин верит, что сборная России сыграет на Евро-2028.

«Никаких исключений не будет. Мы пропустим чемпионат мира на 99 процентов. Вряд ли до 2026 года мы появимся на международных турнирах.

Верю, что сборная России сыграет на чемпионате Европы в 2028 году. К тому моменту нормализуется международная ситуация», – сказал бывший нападающий сборной России Булыкин.

Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2026 состоялась 13 декабря.