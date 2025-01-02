Андрей Канчельскис: «Загадал, чтобы наши команды в 2025 году вернулись в ЛЧ, а сборная могла участвовать в чемпионах мира и Европы»

Андрей Канчельскис поделился новогодними пожеланиями.

«Желаю всем здоровья, это самое главное в жизни. Чтобы у футболистов и у болельщиков не было никаких проблем и травм.

И очень хочется, загадал такое желание, чтобы наши команды в 2025 году вернулись в Лигу чемпионов , а наша сборная могла участвовать в чемпионах мира и Европы», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.