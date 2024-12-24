Колосков о возвращении России: «Будем проходить отбор на Евро-2028, возможно. Играем с теми, кто согласен, нужно не остаться у разбитого корыта – санкции снимут когда-то»
Вячеслав Колосков высказался о возможном допуске сборной России.
«Я не сомневаюсь, что мы будем отбираться на чемпионат мира 2030 года.
На турнир 2026 года у нас шансов попасть абсолютно никаких нет, но затем мы вернемся. Вполне возможно, что мы и на чемпионат Европы 2028 года уже будем проходить отбор.
Сборные всех возрастов нужно сохранить. Сейчас мы играем не с теми соперниками, с которыми хотим, а с теми, кто согласен, но тем не менее играть нужно, чтобы быть готовыми к возвращению.
Когда-то с нас обязательно снимут санкции, и нужно не остаться у разбитого корыта. Я полностью поддерживаю РФС в этом вопросе», – сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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