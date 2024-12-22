Александр Дюков: «Необходимо бороться, чтобы решение о приостановке участия России в международных турнирах было отменено»

Александр Дюков высказался на тему отстранения российских команд от турниров.

Ранее была проведена жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Сборная России не вошла в число участников квалификации и не может претендовать на участие в чемпионате.

«До чемпионата Европы [2028 года] еще достаточно далеко. На данный момент нам необходимо бороться за то, чтобы решение о приостановке участия российских команд в международных турнирах было отменено.

Его отмена даст нам возможность принимать участие во всех соревнованиях», – сказал президент РФС.

Дюков про ФИФА и УЕФА: «В следующем году жду возвращения наших клубов и команд. Вполне возможно, что в ближайшее время произойдут изменения»