Александр Дюков: «Необходимо бороться, чтобы решение о приостановке участия России в международных турнирах было отменено»
Александр Дюков высказался на тему отстранения российских команд от турниров.
Ранее была проведена жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Сборная России не вошла в число участников квалификации и не может претендовать на участие в чемпионате.
«До чемпионата Европы [2028 года] еще достаточно далеко. На данный момент нам необходимо бороться за то, чтобы решение о приостановке участия российских команд в международных турнирах было отменено.
Его отмена даст нам возможность принимать участие во всех соревнованиях», – сказал президент РФС.
Дюков про ФИФА и УЕФА: «В следующем году жду возвращения наших клубов и команд. Вполне возможно, что в ближайшее время произойдут изменения»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
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