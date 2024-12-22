  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Нужно терроризировать ФИФА и УЕФА, чтобы нас поскорее вернули. В 2028-м маленький шанс на возвращение, большой – 2030 год». Канчельскис об отстранении России
35

«Нужно терроризировать ФИФА и УЕФА, чтобы нас поскорее вернули. В 2028-м маленький шанс на возвращение, большой – 2030 год». Канчельскис об отстранении России

Андрей Канчельскис высказался о возвращении России на международные турниры.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что 70% стран Европы выступают за возвращение России на международные соревнования или же не против этого.

«Не верю, что нас допустят в следующем году. В 2026 году чемпионат мира, и как нас тогда пустят играть в международных играх? Не может быть такого. Мы все адекватные люди и должны смотреть на происходящее.

В 2026 году проведут чемпионат мира без нас, а в 2027 году будем надеяться на отборы. Сейчас все так быстро не делается. Может быть, только в 2028 году Россия попадет на Евро, и то дай Бог. Хотя все отборочные игры уже давно расписаны. Хотелось бы, чтобы нас вернули как можно скорее, но этого не получится.

В 2028 году маленький шанс на наше возвращение, а большой шанс – 2030 год. Нам все равно надо готовиться и ждать. Нельзя заканчивать играть вовсе. Нужно постоянно разговаривать и терроризировать ФИФА и УЕФА, чтобы они нас поскорее вернули. Считаю, что 2030 год – реальность для нас», – сказал экс-игрок сборной России, тренирующий брянское «Динамо».

Канчельскис об отмене бана сборной России в 2025-м: «Там уже все расписано, смотрите реальнее на вещи. Если попадем, то только в 2027 год»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoУЕФА
logoСборная России по футболу
logoФИФА
logoЧМ-2026
logoпремьер-лига Россия
Евро-2028
logoВторая лига А
ЧМ-2030
logoДинамо Брянск
Политика
logoАндрей Канчельскис
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Дюков: «Необходимо бороться, чтобы решение о приостановке участия России в международных турнирах было отменено»
4сегодня, 09:44
Булыкин о бане России: «До 2026-го вернуться будет тяжело, вмешается политика. Юношеские и женские сборные можно допустить»
3сегодня, 04:44
Дмитрий Булыкин: «Верю, что Россия сыграет на Евро-2028. К тому моменту нормализуется международная ситуация»
8вчера, 20:19
Дюков про ФИФА и УЕФА: «В следующем году жду возвращения наших клубов и команд. Вполне возможно, что в ближайшее время произойдут изменения»
8020 декабря, 15:34
Рекомендуем
Главные новости
Широков о низкой результативности Соболева: «Все расстрелял в «Спартаке», возможно. Вдруг придет момент, когда сделают ставку на него: он забьет 1-2, и все пойдет»
931 минуту назад
Чемпионат Италии. «Рома» против «Пармы», «Ювентус» в гостях у «Монцы», «Аталанта» сыграет с «Эмполи»
19сегодня, 11:30Live
Чемпионат Испании. «Реал» примет «Севилью», «Валенсия» – «Алавес», «Вильярреал» в гостях у «Леганеса»
117сегодня, 11:23
Дюков об охоте Воробьева: «Заяц не является «тотемным животным» в России. Однако я рос на мультфильме «Ну, погоди», на песне Никулина «Косят зайцы траву», поэтому мне зайцев жалко»
42сегодня, 11:19
Чемпионат Англии. «МЮ» примет «Борнмут», «Челси» в гостях у «Эвертона», «Ливерпуль» против «Тоттенхэма»
651сегодня, 11:10
Павел Каманцев: «Карасев – не памятник российскому судейству. Назначения Сергей получает не потому, что великий и хороший»
6сегодня, 10:32
Глебов может перейти в «Динамо» за 9-10 млн евро (Metaratings)
74сегодня, 10:10
В «Барсе» доверяют Флику, несмотря на результаты. В клубе уверены, что ситуация изменится
48сегодня, 09:58
Нигматуллин о Москве: «Даже сравнивать не стоит с Америкой! Мне больше нравится жить в России, чем в США – развиваться хочется в своей стране»
29сегодня, 09:55
Четырех футболисток «Ривера» арестовали за расизм в Бразилии. Одна из них показывала обезьяньи жесты болбою, судья предъявил 6 красных и присудил победу «Гремио»
12сегодня, 09:45
Ко всем новостям
Последние новости
Нигматуллин об уходе из «Спартака»: «Была конкуренция с Филимоновым, а мне хотелось быть первым номером. Когда поступил звонок от Семина, Романцев пошел на встречу и отпустил»
6 минут назад
«Эвертон» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
1014 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
814 минут назад
Переговоры о переходе Глебова в «Динамо» не ведутся (Сергей Егоров)
215 минут назад
Каррагер призвал запретить вратарям пасовать партнерам, стоящим спиной к воротам: «Это нужно прекратить, столько голов было пропущено в АПЛ»
418 минут назад
Грулев сможет бесплатно покинуть «Пари НН» в случае вылета из РПЛ. Форвард «Динамо» близок к переходу в Нижний («СЭ»)
338 минут назад
В Нигерии сообщили, что матч с Россией возможен весной: «Мы общаемся, но ничего не подписано. Где и когда может пройти матч, будет понятно в 2025-м»
245 минут назад
Дибала вышел на 3-е место по голам в Серии А среди аргентинцев, обойдя Игуаина – 126. Больше только у Креспо (153) и Батистуты (184)
358 минут назад
Данило не сыграет с «Монцей» из-за травмы. Защитника «Юве» заменит хавбек Маккенни
2сегодня, 11:36
Захарян может сыграть за «Сосьедад» в январском матче Кубка Испании. Арсен еще не играл в этом сезоне
3сегодня, 11:32
Рекомендуем