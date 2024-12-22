«Нужно терроризировать ФИФА и УЕФА, чтобы нас поскорее вернули. В 2028-м маленький шанс на возвращение, большой – 2030 год». Канчельскис об отстранении России

Андрей Канчельскис высказался о возвращении России на международные турниры.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил , что 70% стран Европы выступают за возвращение России на международные соревнования или же не против этого.

«Не верю, что нас допустят в следующем году. В 2026 году чемпионат мира, и как нас тогда пустят играть в международных играх? Не может быть такого. Мы все адекватные люди и должны смотреть на происходящее.

В 2026 году проведут чемпионат мира без нас, а в 2027 году будем надеяться на отборы. Сейчас все так быстро не делается. Может быть, только в 2028 году Россия попадет на Евро, и то дай Бог. Хотя все отборочные игры уже давно расписаны. Хотелось бы, чтобы нас вернули как можно скорее, но этого не получится.

В 2028 году маленький шанс на наше возвращение, а большой шанс – 2030 год. Нам все равно надо готовиться и ждать. Нельзя заканчивать играть вовсе. Нужно постоянно разговаривать и терроризировать ФИФА и УЕФА , чтобы они нас поскорее вернули. Считаю, что 2030 год – реальность для нас», – сказал экс-игрок сборной России, тренирующий брянское «Динамо ».

Канчельскис об отмене бана сборной России в 2025-м: «Там уже все расписано, смотрите реальнее на вещи. Если попадем, то только в 2027 год»