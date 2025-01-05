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Булыкин о возможном возвращении Промеса: «Будет красиво, если с ним «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне. Болельщики тепло его встретят»

Дмитрий Булыкин высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в «Спартак».

Ранее сообщалось, что следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. С высокой долей вероятности после этого заседания Квинси будет разрешено покинуть территорию страны.

«Если «Спартак» захочет, думаю, это будет возможно. Вопрос только в том, какие условия ему сделают.

Уверен, болельщики «Спартака» тепло его встретят. Будет красиво, если с Промесом «Спартак» станет чемпионом России в этом сезоне», – сказал экс-футболист сборной России.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2024-й. В составе красно-белых форвард стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ещенко о возможном возвращении Промеса: «Думаю, «Спартак» вернет легенду»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoКвинси Промес
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
болельщики
logoДмитрий Булыкин
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