Ещенко о возможном возвращении Промеса: «Думаю, «Спартак» вернет легенду»
Андрей Ещенко оценил возможное возвращение Квинси Промеса в «Спартак».
Ранее сообщалось, что следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. С высокой долей вероятности после этого заседания Квинси будет разрешено покидать территорию страны.
«Сейчас нечего фантазировать. Будет ясность – можно будет размышлять. Думаю, «Спартак» вернет легенду», — сказал бывший защитник «Спартака».
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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