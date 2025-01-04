Ещенко о возможном возвращении Промеса: «Думаю, «Спартак» вернет легенду»

Андрей Ещенко оценил возможное возвращение Квинси Промеса в «Спартак».

Ранее сообщалось, что следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. С высокой долей вероятности после этого заседания Квинси будет разрешено покидать территорию страны.

«Сейчас нечего фантазировать. Будет ясность – можно будет размышлять. Думаю, «Спартак» вернет легенду», — сказал бывший защитник «Спартака».