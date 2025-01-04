Губерниев о возможном возвращении Промеса в «Спартак»: «Позор на всю Россию. Он преступник и должен сидеть в тюрьме. Что мы всякую дрянь будем в страну приглашать?»
Дмитрий Губерниев высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в Россию.
Ранее сообщалось, что следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. С высокой долей вероятности после этого заседания Квинси будет разрешено покинуть территорию страны.
«Что мы всякую дрянь будем в страну приглашать? Это вообще не уважать себя абсолютно. Он уголовный преступник, он в тюрьме должен сидеть. Какой мы пример детям подаем?
Если в «Спартаке» циничные люди, тогда пусть приглашают. Но, я считаю, это позор на всю Россию, обсуждать приглашение Промеса, каким бы он ни был футболистом», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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