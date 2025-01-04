Гладилин о возможном возвращении Промеса в «Спартак»: «Это будет означать, что клуб своих не бросает. Даже если он и ударил родственника ножом, это их личное дело»

Валерий Гладилин высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в «Спартак».

Ранее сообщалось , что следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. С высокой долей вероятности после этого заседания Квинси будет разрешено покинуть территорию страны.

«Как повлияет возвращение Промеса в «Спартак» на репутацию клуба? Только положительно. Это будет означать, что клуб своих не бросает. Это поймут все не только в России, но и в мире. Да, с Квинси связаны разные неприятные слухи, но это только слухи.

Он ударил родственника ножом в ногу? Даже если и так, то это их личное дело, бытовые семейные разборки, к «Спартаку » это никакого отношения не имеет. А про более серьезные обвинения говорить не особо хочется, пусть сначала докажут, что он виноват», – сказал бывший футболист красно-белых.