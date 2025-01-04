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  • Мостовой о возможном возвращении Промеса в «Спартак»: «Нет смысла об этом говорить, пока он под следствием. А вдруг возьмут и закроют человека на несколько лет? Что тогда делать?»
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Мостовой о возможном возвращении Промеса в «Спартак»: «Нет смысла об этом говорить, пока он под следствием. А вдруг возьмут и закроют человека на несколько лет? Что тогда делать?»

Александр Мостовой высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в «Спартак».

Ранее сообщалось, что следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. С высокой долей вероятности после этого заседания Квинси будет разрешено покинуть территорию страны.

«Я всегда говорил, что Квинси Промес является одним из лучших футболистов РПЛ. Но все знают о том, как сложилась ситуация в жизни у Квинси. Так что нет никакого смысла говорить о возвращении Промеса в «Спартак», пока он находится под следствием. А вдруг возьмут и закроют человека на несколько лет? Что тогда делать?

Да, Промес внес вклад в историю «Спартака». Квинси был много лет в команде и играл блестяще. Повторюсь, в РПЛ нидерландец был топовым игроком. Но все это в прошлом», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Губерниев о возможном возвращении Промеса в «Спартак»: «Позор на всю Россию. Он преступник и должен сидеть в тюрьме. Что мы всякую дрянь будем в страну приглашать?»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoКвинси Промес
logoСпартак
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
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