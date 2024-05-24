Промес написал «Скоро ❤️» в комментариях под постом болельщиков «Спартака»

Квинси Промес отреагировал на пост болельщиков «Спартака» в соцсетях.

В фан-аккаунте красно-белых выложили пост, в котором напомнили, что год назад Квинси вышел на 1-е место в списке лучших бомбардиров клуба в чемпионате России.

«Скоро ❤️», – написал Промес в комментариях.

Фото: скриншот из соцсетей

Ранее футболиста « » освободили из-под стражи в Дубае под залог. Ему запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.