Промес написал «Скоро ❤️» в комментариях под постом болельщиков «Спартака»
Квинси Промес отреагировал на пост болельщиков «Спартака» в соцсетях.
В фан-аккаунте красно-белых выложили пост, в котором напомнили, что год назад Квинси вышел на 1-е место в списке лучших бомбардиров клуба в чемпионате России.
«Скоро ❤️», – написал Промес в комментариях.
Фото: скриншот из соцсетей
Ранее футболиста «Спартака» освободили из-под стражи в Дубае под залог. Ему запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.
Теперь это так себе аргумент ))
Даже фанаты Спартака этого не поймут кмк
"С дубайского кичмана
Сбежали два уркана"