Промес написал «Скоро ❤️» в комментариях под постом болельщиков «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики фото Квинси Промес Футбол

Квинси Промес отреагировал на пост болельщиков «Спартака» в соцсетях.

В фан-аккаунте красно-белых выложили пост, в котором напомнили, что год назад Квинси вышел на 1-е место в списке лучших бомбардиров клуба в чемпионате России.

«Скоро ❤️», – написал Промес в комментариях.

Фото: скриншот из соцсетей

Ранее футболиста «Спартака» освободили из-под стражи в Дубае под залог. Ему запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.

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31 комментарий
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Так и Нетаньяху тоже !
Теперь это так себе аргумент ))
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Ответ Валерий Глубокий
Чо блин латентные , подгорает ))) Все будет в ёлочку !!
Ты перепутал, это спортивный сайт, а не сайт для альтернативно ориентированных, как ты.
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+2
Если арабы его выпустят, то он самый везучий наркодилер в мире
+4
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Хочешь обменять Промеса на Вадима Красикова?
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Комментарий удален пользователем
Если он вернется в рф и будет играть и при этом его признают окончательно виновным после всех аппеляций....

Даже фанаты Спартака этого не поймут кмк
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надо менять на какого-нибудь из генералов — у нас их сейчас много
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Ответ Н.Ф.
«Скоро❤️» обычно обозначает близкий выход альбома с песнями.
Ну да, будет новый рэп:
"С дубайского кичмана
Сбежали два уркана"
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Ответ Всеволод Бобров
Ждем, Антоха)
Ждите. Всего 7.5 лет ждать...
+1
-1
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