Промесу могут дать разрешение на выезд из ОАЭ в феврале. Игрок может вернуться в «Спартак» («СЭ»)
Квинси Промесу могут разрешить покинуть ОАЭ этой зимой.
По данным «Спорт-Экспресса» из источников в окружении полузащитника «Дубай Юнайтед», следующее слушание по его делу в суде ОАЭ должно состояться в конце января.
С высокой долей вероятности после этого заседания Промесу разрешат покинуть территорию страны.
«Уверен, «Спартак» сразу подпишет Квинси, как только все вопросы с его делами в ОАЭ будут закрыты, а условия не будут заоблачными», – написал в телеграм-канале журналист «СЭ» Максим Алланазаров.
Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
После зимних сборов «Спартака» в прошлом сезоне Промеса задержали в ОАЭ.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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