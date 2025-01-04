Промесу могут дать разрешение на выезд из ОАЭ в феврале. Игрок может вернуться в «Спартак» («СЭ»)

Квинси Промесу могут разрешить покинуть ОАЭ этой зимой.

По данным «Спорт-Экспресса» из источников в окружении полузащитника «Дубай Юнайтед», следующее слушание по его делу в суде ОАЭ должно состояться в конце января.

С высокой долей вероятности после этого заседания Промесу разрешат покинуть территорию страны.

«Уверен, «Спартак» сразу подпишет Квинси, как только все вопросы с его делами в ОАЭ будут закрыты, а условия не будут заоблачными», – написал в телеграм-канале журналист «СЭ» Максим Алланазаров.

Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

После зимних сборов «Спартака» в прошлом сезоне Промеса задержали в ОАЭ.