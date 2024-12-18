Комличенко о ценах на продукты в магазинах: «Это пипец. Меня они пугают и шокируют. Все говорят, что очень дорого стало. Стереотип, что футболисты на цену не смотрят, уже как бы устарел»
«Я часто хожу в магазин за продуктами, и меня вообще пугают и шокируют цены. Например, есть узбекские помидоры, которые стоят больше тысячи. Мы с женой очень любим их. Они реально вкусные! Я южный парень, я разбираюсь. Но я не могу себе позволить постоянно покупать по килограмму или по два. Меня, как говорится, жаба душит, ха-ха! Поэтому беру раз в две недели. Но цены – это пипец.
Когда играл в «Динамо» и только начал получать хорошую зарплату – не смотрел на цены особо. Я примерно понимал, что сколько стоит. Сейчас просто все об этом постоянно говорят, что очень дорого стало.
Я думал: «Да нет вроде». А потом присмотрелся раз, два. Леха Сутормин такой же! Говорит: «Представляешь, я пошел в магазин. Яйца – больше 300 рублей за десяток». Я ему говорю, что да, знаю. Сам в шоке!
Стереотип, что футболисты не смотрят на цену, уже как бы устарел», – сказал форвард «Ростова».
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