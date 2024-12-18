Депутат Милонов о словах Комличенко про цены: «Дешевый понторез, вырос в поддельных трениках. Не ходи в Louis Vuitton, а в нормальных отечественных трениках»

Виталий Милонов прокомментировал слова Николая Комличенко о ценах на помидоры.

Нападающий «Ростова» высказался о том, сколько денег ему нужно в месяц: «Не 30 тысяч и не 100. Чем больше зарабатываешь, тем качественнее продукты купишь, помидоры не за 300 рублей. И то 300 – дорого!» .

Также Комличенко рассказал, что его пугают и шокируют цены: «Есть узбекские помидоры, которые стоят больше тысячи».

«Яйца есть и дороже, и помидоры видел в Петербурге в прошлом году за 1900. Даже у себя в канале выложил эту удивительную цену. Но раз их продают, значит, кто-то покупает.

А вообще отличительная черта типичного потребителя таких продуктов – деньги появились, а какое-то сознание не появилось.

Когда человек резко стал обладать средствами, он начинает тратить их совершенно по-глупому, бестолковым образом – как покупать помидоры за 1000 рублей, чтобы показать всем, что он может.

Комличенко мог купить и дороже – ну, любит такие, его право, но он же об этом сказал. Посетовал с одной стороны, а с другой понтанулся. Дешевый понторез.

Думаю, он вырос в поддельных трениках и ходил в левых кроссовках. Не потому, что денег не было, а потому, что хотелось ходить в Louis Vuiton, а на него не хватало.

Поэтому ходил в левом вместо того, чтобы ходить в менее пафосном. Не ходи в Louis Vuitton, лучше ходи в нормальных трениках отечественных», – сказал депутат Госдумы Виталий Милонов.