Терещенко о словах Комличенко про цены: «Рост ощущается для всех, невозможно не заметить. Такие реалии у нас. Надо работать, вот и все»

Алексей Терещенко оценил слова Николая Комличенко о ценах на помидоры.

Футболист «Ростова» высказался о том, сколько денег ему нужно в месяц: «Не 30 тысяч и не 100. Чем больше зарабатываешь, тем качественнее продукты купишь, помидоры не за 300 рублей. И то 300 – дорого!».

«Есть такое, что цены растут. Это жизнь. Значит, такие реалии у нас. Конечно, это ощущается для всех. Мы все живем в одном мире, все под богом ходим, все находимся в этой реальности. Рост цен невозможно не заметить.

Надо работать. Вот и все. На какую сумму можно прожить в месяц? У каждого свои затраты, потребности. Даже не хочется это обсуждать, потому что это неправильно.

Все живут по-разному. Я даже не читаю высказывания спортсменов, которые высказываются по этой теме», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .

Депутат Свищев: «Комличенко должно быть стыдно жаловаться на цены. Пусть живет скромнее. В Москве помидоры дешевле, чем в магазинах, где он покупает»