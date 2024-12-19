Терещенко о словах Комличенко про цены: «Рост ощущается для всех, невозможно не заметить. Такие реалии у нас. Надо работать, вот и все»
Футболист «Ростова» высказался о том, сколько денег ему нужно в месяц: «Не 30 тысяч и не 100. Чем больше зарабатываешь, тем качественнее продукты купишь, помидоры не за 300 рублей. И то 300 – дорого!».
«Есть такое, что цены растут. Это жизнь. Значит, такие реалии у нас. Конечно, это ощущается для всех. Мы все живем в одном мире, все под богом ходим, все находимся в этой реальности. Рост цен невозможно не заметить.
Надо работать. Вот и все. На какую сумму можно прожить в месяц? У каждого свои затраты, потребности. Даже не хочется это обсуждать, потому что это неправильно.
Все живут по-разному. Я даже не читаю высказывания спортсменов, которые высказываются по этой теме», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Депутат Свищев: «Комличенко должно быть стыдно жаловаться на цены. Пусть живет скромнее. В Москве помидоры дешевле, чем в магазинах, где он покупает»
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