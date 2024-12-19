  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Терещенко о словах Комличенко про цены: «Рост ощущается для всех, невозможно не заметить. Такие реалии у нас. Надо работать, вот и все»
1

Терещенко о словах Комличенко про цены: «Рост ощущается для всех, невозможно не заметить. Такие реалии у нас. Надо работать, вот и все»

Алексей Терещенко оценил слова Николая Комличенко о ценах на помидоры.

Футболист «Ростова» высказался о том, сколько денег ему нужно в месяц: «Не 30 тысяч и не 100. Чем больше зарабатываешь, тем качественнее продукты купишь, помидоры не за 300 рублей. И то 300 – дорого!».

«Есть такое, что цены растут. Это жизнь. Значит, такие реалии у нас. Конечно, это ощущается для всех. Мы все живем в одном мире, все под богом ходим, все находимся в этой реальности. Рост цен невозможно не заметить. 

Надо работать. Вот и все. На какую сумму можно прожить в месяц? У каждого свои затраты, потребности. Даже не хочется это обсуждать, потому что это неправильно.

Все живут по-разному. Я даже не читаю высказывания спортсменов, которые высказываются по этой теме», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Депутат Свищев: «Комличенко должно быть стыдно жаловаться на цены. Пусть живет скромнее. В Москве помидоры дешевле, чем в магазинах, где он покупает»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
logoКХЛ
logoНиколай Комличенко
logoАлексей Терещенко
деньги
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Булыкин о словах Комличенко про цены: «Есть хорошая поговорка, но нецензурная. Скажем так – кто как хочет, так и покупает. Пусть зайдет в магазин подешевле, а вообще сейчас все пользуются доставкой»
30сегодня, 18:17
Комличенко о Глушенкове и сборной: «Есть футбольная карма. Когда ты так говоришь и думаешь – футбол и возвращает: сразу две травмы»
47сегодня, 14:41
Депутат Милонов о словах Комличенко про цены: «Дешевый понторез, вырос в поддельных трениках. Не ходи в Louis Vuitton, а в нормальных отечественных трениках»
48сегодня, 14:16
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Филадельфия» сыграет с «Детройтом», «Миннесота» – с «Флоридой», «Даллас» встретится с «Торонто»
149 минут назад
Шевченко о «Ладе»: «У клуба дыра в бюджете в миллиард рублей. Чеботарев столько игроков продал, где деньги-то? Жаль, что клуб КХЛ в такой ситуации»
25 минут назад
Ламорелло о Ларионове: «Он мог бы стать главным тренером в НХЛ прямо сейчас. Игорь чрезвычайно умен, его хоккейное чутье зашкаливает, нет ничего, чего он не мог бы достичь»
6сегодня, 20:23
Алексей Шевченко: «В следующем году «Лада» будет называться «Лада-АКМ», это не секрет. Команда в непонятном статусе, смысл вообще в ней?»
11сегодня, 19:43
«Ак Барс» подписал контракт с О′Деллом на 30 млн рублей до конца сезона (Metaratings)
7сегодня, 18:55
КХЛ. «Трактор» уступил минскому «Динамо», «Металлург» победил «Автомобилист», «Ак Барс» обыграл «Салават»
149сегодня, 18:45
В «Салавате» снова задержки по зарплате. Легионеры могут покинуть клуб, так как им обещали, что проблем с выплатами не будет (Алексей Шевченко)
18сегодня, 18:07
Разин о травме Еременко: «Сложный перелом, тяжелая ситуация. Он точно выбыл до конца сезона, думаю. Хорошо, если дальше в хоккей будет играть»
5сегодня, 17:37
Осужденный за шпионаж Сергеев начинал с публикации политического контента в соцсетях. Ему платили в криптовалюте и поручали фотографировать объекты НАТО и польской армии
12сегодня, 17:09
«Ак Барс» ищет варианты обмена Юдина. Клуб не включил защитника в заявку на игру с «Салаватом» (Артур Хайруллин)
7сегодня, 16:58
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о «Салавате»: «Одними легионерами ничего выиграть невозможно. Не стал бы говорить, что другие игроки там ничего не делают. Не бывает, чтобы все пятерки были забивными»
43 минуты назад
Сапего о возвращении на «СКА-Арену»: «Интерьер изменился: вывески новые повесили, лампочки. Лед такой же, разницы не чувствовалось»
58 минут назад
Фиала провел 600-й матч в НХЛ. У форварда «Лос-Анджелеса» 186 голов и 260 ассистов
сегодня, 20:07
Гатиятулин о 3:2 с «Салаватом»: «После двух поражений в Уфе «Ак Барсу» удалось порадовать болельщиков. Просили ребят сыграть против легионеров понаглее, пожестче»
2сегодня, 19:55
Плющев о «СКА-Арене»: «Здоровая чаша, махина! Такого сооружения, как в Петербурге, в стране вообще нет. На 90% точно заполняется»
2сегодня, 19:26
«Сан-Хосе» вызвал Аскарова из АХЛ. Георгиев пропустил 7 голов в 2 матчах
5сегодня, 19:12
Агент Ливо о долгах «Салавата» по зарплате: «Джош продолжит играть в Уфе до конца сезона вне зависимости от того, будут ли задержки выплат»
3сегодня, 18:42
«Спартак» подписал просмотровый контракт с Чибисовым. 31-летний форвард пропустил прошлый сезон в «Тракторе» из-за проблем со здоровьем
1сегодня, 18:32
Шипачев сделал 3 ассиста в игре с «Трактором». У Вадима 3+16 в 10 матчах
1сегодня, 18:19
Гру после 1:3 от минского «Динамо»: «Непривычно иметь 7 выходных, у «Трактора» было 3 тренировки, я ожидал такого состояния. Робинсон сломал палец и выбыл на 7-14 дней»
1сегодня, 17:56
Рекомендуем