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Моуринью о современном футболе: «Царство поверхностности и клише. Уполномоченные принимать решения знают игру так же, как я – атомную физику»

Жозе Моуринью высказался о проблемах современного футбола.

– Я последний, кто может рассуждать про ВАР и чистое время. Оставим эти темы футбольным «феноменам». Я всего лишь тренер и хочу им оставаться. 

– Футбольным «феноменам»? А это кто?

– Хорошие тренеры, которые не знают, как побеждать. Эксперты по соцсетям. Люди, которые имеют полномочия принимать решения, знают футбол так же, как я – атомную физику. 

Футбол – это царство поверхностности и клише. В ярлыках никому не отказывают. 

Обычно, когда люди говорят обо мне, они думают о том, что было 15,12, 8 или 10 лет назад. Так обстоит дело с большинством великих тренеров, которые обычно возглавляют лучшие команды и имеют лучшие шансы на выход в финалы европейских турниров.

За последние годы я три раза выходил в финалы: один раз с «Манчестер Юнайтед» и дважды с «Ромой». Я смотрю на все это с легким удивлением и в то же время с гордостью.

Ведь когда добиваешься такого результата с клубом, у которого нет победной истории в Европе, то понимаешь, что достиг чего-то особенного, – сказал главный тренер «Фенербахче». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Corriere Dello Sport
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