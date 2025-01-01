Моуринью сожалеет об уходе из «Реала»: «Флорентино говорил: «Не уходи сейчас, лучшее впереди». Но я хотел вернуться в «Челси» после трудного периода в Испании»
Португалец работал в мадридском клубе с 2010 по 2013 год. С «Реалом» Моуринью выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.
– О чем вы сожалеете?
– Если говорить о матчах, то их много, потому что, когда вы проигрываете, то всегда думаете, что могли бы сделать что-то иначе, а поражений у меня было немало.
С другой стороны, если говорить о профессиональных решениях, то это отказ Флорентино (президенту «Реала» Пересу – Спортс’’).
Он говорил мне: «Моу, не уходи сейчас, ты сделал самое трудное, и лучшее впереди». Я знал, что так и будет, но я хотел вернуться в «Челси» после трех трудных лет в Испании.
Также то, что было [после финала Лиги Европы] в Будапеште. Не из-за конфликта с [судьей Энтони] Тэйлором, а из-за того, что я не ушел сразу. Я должен был покинуть «Рому», и я был не прав, не сделав этого, – сказал главный тренер «Фенербахче».
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