Жозе Моуринью: «Величие тренера – в результатах, а не в философии, в человечности, а не в эгоцентризме, в умении хорошо спать по ночам, потому что оставался интеллектуально независимым и принципиальным»
Жозе Моуринью рассказал, в чем заключается величие тренера.
– В чем заключается величие тренера?
– В карьере, а не в моменте. Величие тренера – в результатах, а не в философии.
В человечности, а не в эгоцентризме. В смелости, а не в самозащите. В честности, а не в близких отношениях. В гармонии с новым поколением коллег.
В умении хорошо спать по ночам, потому что он знает, что всегда оставался интеллектуально независимым и принципиальным, – сказал главный тренер «Фенербахче» Моуринью.
Напомним, что Жозе ранее возглавлял «Порту», «Челси», «Интер», «Реал Мадрид», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Рому».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Corriere dello Sport
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