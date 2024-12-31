Жозе Моуринью: «Величие тренера – в результатах, а не в философии, в человечности, а не в эгоцентризме, в умении хорошо спать по ночам, потому что оставался интеллектуально независимым и принципиальным»

Жозе Моуринью рассказал, в чем заключается величие тренера.

– В чем заключается величие тренера?

– В карьере, а не в моменте. Величие тренера – в результатах, а не в философии.

В человечности, а не в эгоцентризме. В смелости, а не в самозащите. В честности, а не в близких отношениях. В гармонии с новым поколением коллег.

В умении хорошо спать по ночам, потому что он знает, что всегда оставался интеллектуально независимым и принципиальным, – сказал главный тренер «Фенербахче » Моуринью.

Напомним, что Жозе ранее возглавлял «Порту», «Челси », «Интер», «Реал Мадрид », «Манчестер Юнайтед », «Тоттенхэм » и «Рому».