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  • Моуринью готов к работе на уровне сборных: «Хочу попасть на Евро или ЧМ и объединить страну вокруг команды – так, как мне это много раз удавалось с клубами и их болельщиками»
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Моуринью готов к работе на уровне сборных: «Хочу попасть на Евро или ЧМ и объединить страну вокруг команды – так, как мне это много раз удавалось с клубами и их болельщиками»

Жозе Моуринью заявил, что хочет поработать на уровне сборных.

– Хотели бы в будущем поработать со сборной?

– Да. Я хочу принять участие в чемпионате Европы или мира и объединить страну вокруг национальной команды – так, как мне это много раз удавалось с клубами и их болельщиками. 

Я хочу сделать это ради футбола, ради всего того, что олицетворяет собой этот вид спорта. Это будет невероятно, – сказал главный тренер «Фенербахче», ранее работавший с «Порту», «Челси», «Интером», «Реалом», «Манчестер Юнайтед» и «Ромой». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Corriere Dello Sport
logoчемпионат мира
ЧМ-2030
Евро-2028
logoЖозе Моуринью
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