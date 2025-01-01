Моуринью готов к работе на уровне сборных: «Хочу попасть на Евро или ЧМ и объединить страну вокруг команды – так, как мне это много раз удавалось с клубами и их болельщиками»

Жозе Моуринью заявил, что хочет поработать на уровне сборных.

– Хотели бы в будущем поработать со сборной?

– Да. Я хочу принять участие в чемпионате Европы или мира и объединить страну вокруг национальной команды – так, как мне это много раз удавалось с клубами и их болельщиками.

Я хочу сделать это ради футбола, ради всего того, что олицетворяет собой этот вид спорта. Это будет невероятно, – сказал главный тренер «Фенербахче », ранее работавший с «Порту», «Челси», «Интером», «Реалом», «Манчестер Юнайтед» и «Ромой».