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Моуринью о кризисе «Сити»: «Только Пеп может говорить со знанием дела. Остальное банально и поверхностно»

Жозе Моуринью высказался о проблемах «Манчестер Сити».

«Горожане» одержали лишь 2 победы в 14 последних матчах во всех турнирах. Команда занимает 5-е место в АПЛ после 19 туров, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 14 очков.

– Кризис Гвардиолы вновь напомнил о важности психологического аспекта. Те же игроки – конечно, за исключением Родри, – но результаты пугающе негативны?

– Только Пеп может говорить со знанием дела. Все остальное банально и поверхностно, – сказал главный тренер «Фенербахче».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Corriere dello Sport
logoМанчестер Сити
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
logoЖозе Моуринью
logoФенербахче
logoвысшая лига Турция
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